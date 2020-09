Eelvaade ⟩ Räsitud ridadega Tulevik võtab vastu igipõlise rivaali

​Täpselt nii keerulises olukorras on Viljandi Tuleviku esindusmeeskonna peatreener Sander Post enne 22. vooru kohtumist koduväljakul, milles tuleb võõrustada viimaste aastate üheks põhimõttelisemaks kujunenud vastasseisu raevukat rivaali, FC Kuressaaret. Neli põhikoosseisumängijat on puudu. Mis saab? Kuidas saab? Mis edasi saab? Fännidel on küsimusi palju. Sander Post aga on tüüne nagu Viljandi järv varasügisesel soojal pärastlõunal.

"Mehi meil on ja mängima peavad need, kes mängima peavad," sõnas Post esindusmeeskonna reede õhtul enne mängueelset treeningut. "Loomulikult tunneme põhitegijatest puudust ja mõningaid muudatusi koosseisus tuleb teha, aga selles olukorras pole ei mulle ega meestele midagi uut. Koosseisus on tagasi Jonas Tossou ja Alex Roosalu, ka pingilt on mehi võtta. Mängijad teevad trennides keskendunud tööd, on enesekindlad ja usuvad üksteisesse. Ma ei näe põhjust, miks treenerid peaks teisiti mõtlema. Mäng tuleb tuline, nagu Kuressaarega alati on olnud ja parem meeskond võidab. Midagi lihtsat meid ees ei oota, aga päris kindlasti pole ka saarlastel põhjust oodata kerget mängu, linnataadionil pole neil kunagi lihtne olnud."