Omavalitsused hoiavad kullipilku ühel kindlal näitajal: rahvaarvul. Hoolimata sellest, et aastaid on propageeritud maale ja väikelinnadesse kolimist ning selle tarbeks ka tänuväärseid aktsioone korraldatud, siiski arvud kahanevad. Mõnikord need siiski ka kasvavad, näiteks vahepeal langes Viljandi elanike arv alla 17 000, nüüd on jälle üle. Viljandi on muidugi tudengite linn ning muutused loomulikud.