Kui kõik inimesed oleksid sama tublid nagu need talgulised, poleks vaja selliseid koristuspäevi korraldada, aga tõsiasi on, et väga suur osa looduse kroonidest (jah, ma olen seda väljendit ironiseerides korduvalt kasutanud ning teen seda ka edaspidi) peab uhkusega oma motoks lauset «Pärast mind tulgu või veeuputus». No küllap tulebki, aga mitte sellest ei taha ma rääkida. Üritasin hoopis pugeda ühe sellise lihtsa inimese mõttemaailma ning tõdesin, et psühholoogilises plaanis võib tema käitumismustrit mõista.