Tartu 2024 ⟩ Viljandi linnavolikogu kiitis heaks kultuuripealinna programmis osalemise

Viljandi linnavolikogu esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul on kultuuripealinna aasta ettevalmistamine ja läbiviimine Lõuna-Eesti omavalitsuste suurim ühine ettevõtmine ja terve Eesti 2024. aasta tippsündmus, milles Viljandil on oluline roll.

"Koostöö tartlaste ja teiste kaasatud omavalitsustega loob võimalused täiesti uue piirkondliku võrgustiku tekkeks," ütles ta. "Varem Euroopa kultuuripealinna tiitlit kandnud omavalitsuste kogemused näitavad, et lisaks positiivsele majanduslikule mõjule on suursündmuse korraldamine andnud oluliselt indu juurde kogu kohalikule kultuurielule."

Linnapea Madis Timpson ütles, et nüüd, kui volikogu on koostöölepingu sõlmimist toetanud, saavad Viljandi kultuurikorraldajad edasi minna juba alanud projektidega. "Juba praegu teevad näiteks Kondase keskus ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia Tartu 2024 meeskonnaga tihedat koostööd," lausus ta. "Alles paari nädala eest oli pärimusmuusika aidas "Kultuurikompassi" foorum, mis oli esimene Tartu 2024 programmi kuuluv sündmus väljaspool Tartut. Usun, et meie inimestel on sellest koostööst palju võita ja kultuuripealinna aasta jätab positiivse jälje kogu Lõuna-Eesti kultuuri- ja turismimaastikule."