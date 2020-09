COVID-19 ⟩ Ööpäevaga tuvastati 42 uut nakkusjuhtu, Viljandimaal on olukord endine

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on terviseameti andmetel neli aktiivset kollet, millest töökoha koldega on seotud kuus, perekonna koldega kuus ja Läänemere gümnaasiumi koldega 30 inimest (22 õpilast ja kaheksa õpetajat). Ida-Tallinna keskhaigla koldes on tänahommikuse seisuga 21 nakatunut (17 töötajat ja neli patsienti).