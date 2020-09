Terviseameti aina muutuvad sõnumid on ühest küljest juba nii tavalised, et neile enam erilist tähelepanu ei pöörata. Teisalt on see nii ulatuslik probleem, et isegi õiguskantsler Ülle Madise on selle kohta märkuse teinud. Kevadel küll oli ­uudis, et terviseamet palkas uued kommunikatsioonispetsialistid, kellele makstakse rohkem kui arstiharidusega ekspertidele ...