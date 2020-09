Loomuliku andega neiu kaunistas koolikohviku uhke meremaaliga

Loomulik anne

Müügiletipoolsel seinal on hiiglasuur ankur ning vastasseina ehib majesteetlik laevakujutis. Kälina Savka (pildil) rääkis, et need on maalitud akrüülvärvidega, mida kulus liitreid, ning enne põhitööd tehti alusjoonistus söega. Selline kunstiteos võib Kälina Savka sõnutsi kesta aastakümneid.