Kui sellele lisada asjaolu, et Viljandimaal on aastaga olnud kümneid tahmasüttimisi ning tulekahjusidki on rohkem kui eelmisel aastal, ning võtta arvesse mureliku inspektori sõnu, et teinekord tuleb hoonetele kütmiskeeld peale panna, siis see on koht, kus veidi peatuda ja järele mõelda. Üle­eile algas ametlikult sügis ning kuigi suvi veel meiega flirdib, siis varsti on taas käes kütmisperiood.