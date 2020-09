Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula ütles, et omavalitsustele pandud üsna arvukad ülesanded ja kohustused vajavad tõhusat ja läbimõeldud järelevalvet. See on aga tagaplaanile jäänud ning näiteks valla heakorra kontrollimine on praegu jagatud keskkonna- ja ehitusspetsialisti vahel. Tulevase korrakaitseametniku põhiülesanne oleks eelnõu kohaselt väärteomenetluste läbiviimine ning vallavolikogu otsuste ja omavalitsustele seatud kohustuste täitmise üle järelevalve tegemine. Lisaks oleks korrakaitsja kohustus tagada avaliku korra järgimine ning vajadusel ka kriisikomisjoni töö korraldamine.