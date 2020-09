Päevakommentaar ⟩ Tarvo Madsen: Viljandi linnavalitsus võiks õppida paremini suhtlema

ÜTLEN KOHE ALUSTUSEKS, et kuulun pigem nende inimeste hulka, kes arvavad, et kui epidemioloogiline situatsioon nõuab, on piirangud vajalikud. Seega ei leia ma, et võimuesindaja – ükskõik kas linn või valitsus – peaks istuma, käed rüpes, ja laskma asjadel omasoodu minna. Küll aga on väga tähtis, et võimuesindaja tegutsemine oleks läbi mõeldud ja põhjendatud. Paraku tundub, et Viljandi linnajuhid on selles vallas tegutsedes olnud segaduses: nende argumendid on olnud puudulikud.