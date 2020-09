Raju lahinguga Narvas naasis Tulevik võidurajale

Trans üritas kaotusseisu jäämise järel survet suurendada ja tempot tõsta, ent pidi samal ajal pidevalt tegelema Tuleviku vasturünnakute tagasilöömisega. Järjest said Transi puuriluku valvsust proovida Pavel Marin, Kaimar Saag ja Rainer Peips, ent keegi neist ei olnud piisavalt täpne. Tuleviku kaitseliin paindus ajuti Transi kohati üpris tugeva surve all, kuid pidas siiski vastu, seda küll Sander Kapperi ja Martin Alliku kollase hoiatuskaardi hinnaga.

Mängu viimasel viiel minutil – just nii palju lisati teisele poolajale mitme vigastuspausi ja vahetuse tõttu – läks Tuleviku värava all lahti tulevärk, mis treenerite pingile ohtralt halle karvu juustesse juurde tekitas. Et võidust kinni hoida, pidi nende minutite jooksul nii oluliste püüdmiste kui paraadtõrjega sekkuma ka Karl-Romet Nõmm. Kohtuniku päästev lõpuvile tähistas siiski Tuleviku meeste viiemängulise kaotuseseeria lõppu.