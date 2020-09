Mägede jooksul teiseks jäänud Keio Kits läks alt jalatsivalikuga

Allase peamine konkurent Keio Kits nentis, et oli jooksuks valinud valed jalanõud: paksu tallaga tossude asemele tulnuks võtta naelikud, millega olnuks järskudel tõusudel ja langustel pidamine parem. "Ma ei tahtnud vigastusohtu sattuda ja piirdusin teise koha kindlustamisega," rääkis ta. Allase jooksis naelkingadega ja oli jalavarjude pidamisega igati rahul.

Saarepeedi Mägede jooksuga pandi punkt Viljandi valla neljaetapilisele seeriajooksule ning üldarvestuses võitis selle Tarmo Maiste, kes viimasel etapil oli ajaga 20.02 kuues. Reeglite kohaselt sai sarja võitjaks tulla sportlane, kes on osalenud kõigil neljal jooksul. Ajad liideti ning väiksema summa saanud jõudsid paremusjärjestuses ettepoole.

Mägede jooks sai teoks seitsmendat korda. Kolmel esimesel aastal võidutses Keio Kits, nüüd on neli korda järjest võitnud Olavi Allase. "Võitjaid on vähe olnud, tegemist on maailma kõige igavama jooksuga," naljatles võistluste teadustaja läbi valjuhääldi.