Ööpäevaga lisandus 61 positiivset proovi

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17, Gourmet Coffee koldega 26 ja Tallinna Männi lasteaia koldega 10 inimest. Läänemere gümnaasiumi koldes oli täna hommikuks 11 haigestunut. Kokku on terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1948 inimest, kellest haigestunuid on 204.

Ida-Virumaale lisandunud 18 haigestunust 15 on varasemate nakatunute lähikontaktsed ja kolme inimese nakatumise asjaolud on veel väljaselgitamisel. Ida regioonis on praegu seitse aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse oma. Ühendkuningriigist sisse toodud koldega on seotud 16 ja Ojamaa kaevanduse koldega üheksa haigusjuhtu. Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud kuus inimest (neli inimest liikus nõndanimetatud tutvuskonna koldesse) ning Sillamäe töökoha koldega 20 inimest. Tutvuskonna koldes oli täna hommikuks 28 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on 10 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 570 inimest, kellest haigestunuid on 116.