Primatoloog Jane Goodall, kes on üle 50 aasta uurinud inimesele kõige lähedasemat liiki šimpanse ja on nende elujärje parandamiseks üle maailma ellu kutsunud mitmesuguseid algatusi, on öelnud: «See, mida sa teed, toob kaasa muutuse. Sinu valida on, millist muutust sa tahad.»