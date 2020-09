Muidugi on raske kuskile alguspunkti maha panna, sest keskajal linnaõiguste saamine on vaid üks etapp siinse maanurga ajaloos. 1154. aastast pärineb ka viide, et siin kandis oli asula. Nimelt on Sitsiilia kuninga Roger II õukonnas tegutsenud kartograafi al-Idrīsī atlases Viljandi kohal märge, aga muidugi al-Idrīsī ise siin koha peal ei käinud ja pani kirja teiste rändajate jutte.