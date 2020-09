Tormid pole muidugi midagi ebatavalist, sügised toovadki heitlikku ilma. Küsimus on nende tugevuses ja selles, mida me peame normaalseks. Seda, et kliima muutub ja meile üsna ebasoodsas suunas, on vahest enamik lugejaid korduvalt kuulnud. Püsiva lumikatteta aastad, kuumad ja põuased suved ning sagenevad ja tugevnevad tormid on reaalsus, millega peame meiegi silmitsi seisma. Ei saa enam õlgu kehitada ja öelda, et lastelaste mure, küllap nad kuidagi toime tulevad seal tulevikus. Tulevik on käes ning peame sellega nüüd rinda pistma.