Vabadussõja mälestussamba taastamise hinda ei tea keegi

Tegevuskava tähendab, et kui Vabaduse platsi remont on lõppenud ning sellel on ka kasutusluba, saab jätkata mälestussamba taastamise praktilisi töid ning välja kuulutada hanke. Seni hakkab linnavalitsus hanke tingimusi ette valmistama. Seedri sõnul saab toimingutega edasi minna arvatavasti detsembris.

Kui palju vabadussõja mälestussamba taastamine maksma läheb, ei tea praegu veel keegi. "Oleme teinud kirja peaministrile, et ka riik toetaks samba taastamist, sest kuigi sammas asub Viljandis, pole see üksnes Viljandi mälestusmärk. See on tehtud piirkonnale, mis on suurem kui praegune Viljandi maakond. See püstitati ajalooliselt Viljandimaalt ja Mulgimaalt langenute mälestuseks. Sinna kuulusid Põltsamaa, Imavere, Kabala ja Helme," rääkis Seeder.