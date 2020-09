Järjekordadest päästab kiirtest

Uusi koroonateste saab teha kodustes tingimustes ja need on kõigile jõukohased. FOTO: Erakogu

Et viimasel ajal on koroonaproovi anda soovijate järjekorrad pikad ja see on inimesed närviliseks muutnud, kavatseb valitsus koostöös terviseametiga hakata uuest nädalast pakkuma koduse kiirtestimise võimalust.

Asjaga tegeleval rahandusministril, ­EKRE esimehel Martin Helmel on praegu käsil kümnest lihtsast küsimusest koosneva testi viimistlemine ning hiljemalt täna õhtuks on see valmis ja läheb kohe erakonna sees katsetamisele. «Küsimused on lihtsad ega tohiks kellelegi raskusi valmistada. Testi täitmine võtab aega kõigest paar minutit ning kohe saab teada ka vastuse, kas olete koroonaviirusega nakatunud ja peate jääma kaheks nädalaks isolatsiooni või mitte,» rääkis ta.

Helme sõnul on arusaamatu, kuidas polnud varem nii lihtsa lahenduse peale tuldud. «Vähemalt nüüd on see asi tehtud ja ma usun, et järjekorrad kaovad nagu nõiaväel.»