Piletikontrolörid Viljandisse kutsunud ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase nentis, et linnas jätab 15–20 protsenti sõitjatest oma sõidu valideerimata või ei küsi bussijuhilt tasuta paberpiletit. «Kolmapäeval selgus, et paljud esimese klassi lapsed ei teagi, et bussiga sõites peaks olema taskus plastkaart ja see tuleb bussi astudes valideerida,» rääkis Kase.