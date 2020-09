Et kordamine on tarkuse ema, siis: valideerimine pole inimeste kiusamiseks välja mõeldud tarbetu ja tantsuline tegevus, vaid valideeritud sõidukaartide või küsitud piletite arvu järgi on kõige hõlpsam hinnata liinide täitumust. Milleks seda hinnata? Selleks, et teada, kas busse on mõtet käigus hoida või kas peaks ehk hoopiski nende sõidutihedust suurendama. Piltlikult öeldes: kui bussis sõidab kakskümmend inimest, aga keegi ei valideeri, näitavad ametlikud andmed, et buss on tühi ja raha üle otsustajatel on selge argument, miks see liinilt maha võtta. Seepeale on inimesed muidugi pahased, kirjutavad kirju ja helistavad.