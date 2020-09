Madis Timpson: Viljandi elab ja õitseb oma ajaloo vääriliselt

Aastast 1283, mil Viljandile anti Hamburgi-Riia linnaõigused, teame paraku vähe. Samuti sellele järgnenud sõdadest, rüüstamistest ja linna mahapõlemistest. Kuid kui vaatame Viljandi lähiajalugu, ja selleks võib meie vanuse juures pidada paari viimast sajandit, vaatavad meile vastu edumeelne ja uuendustele orienteeritud elanikkond ja omavalitsus.

OLI JU 1911. aastal Viljandit juhtinud linnavalitsus eesotsas linnapea Otto von Engelhardtiga see, kes ehitas siia Eesti ühe esimese veevärgi koos praegu üheks Viljandi tuntumaks sümboliks oleva vana veetorniga. Eestlasest ärimehe ja raehärra August Rosenbergi paljude saavutuste seas oli aga näiteks see, et ta rajas 1881. aastal Viljandisse Eesti esimese ja Baltikumi teise telefoniliini. Viljandist ja linna lähiümbrusest on pärit terve plejaad Eesti ärkamisajal ja iseseisvumisel suure panuse andnud riigitegelasi.

VÕIME SEEGA oma ajaloo üle uhked olla. Kuid sama uhked võime olla ka praegu. Oleme Ugala teatri, pärimusmuusika festivali ja eksportivate ettevõtete linn. Meilt on sirgunud Ragnar Klavan ja Kaspar Taimsoo. Siit leidis inspiratsiooni Paul Kondas ja leiab Paavo Matsin. Viljandi elab ja õitseb ning oma esivanemate ees pole meil põhjust midagi häbeneda.

ON TORE TRADITSIOON, et septembri keskpaigas tähistame Viljandi sünnipäeva kõik koos. Nii ka tänavu. Koguneme laupäeval ja pühapäeval kunstikooli ümbrusesse, Sõbraparki, Koidu seltsimajja ja Liivi tänavale. Korraldajad on kokku pannud põneva ja mitmekesise programmi, millest võivad midagi endale meelepärast leida igas vanuses ja erinevate huvidega linlased.

Tänavune sünnipäevapidu on siiski natuke teistsugune kui varasemad. Peame olema valvsad enda ja teiste tervise suhtes. On väga oluline, et kas või kergete haigussümptomitega inimesed jääksid sel nädalavahetusel koju. Iseenda ja teiste tervise hoidmine on Viljandile parim kink.