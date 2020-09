Torm on tänaseks ehk juba vaibunud, et valmistuda uueks, tugevamaks tuulutustööks. Me ei tea täpselt, millal see tuleb. Päikese aktiivsuse kasvamise ja kahanemise tsükliks peetakse 11 aastat. See kõikumine mõjutab meie igapäevaelu ning sellel on mõju ka Maal asuvale tehnikale.