Kujutlege, et tunnete ennast homme halvasti, helistate perearstile, saate proovi andma minna järgmise nädala reedel ning vastust ootate ülejärgmise nädala esmaspäevani. Terve see aeg olete ilmselt hirmul ning kindlasti kogu perega isolatsioonis. Kas Viljandi on mingi erand või on situatsioon terves riigis selline?