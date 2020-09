Viljandimaa käsi käib teiste ehk väiksemate maakondade omadega võrreldes praegu siiski päris hästi. Loomulikult on ka meil turism, ettevõtlus ja kultuurielu suuri hoope saanud, aga tulevikku võib siiski üsna optimistlikult vaadata. Mitte ainult ei või, vaid lausa peab vaatama, sest paari aasta pärast on see ärev viirust täis aeg loodetavasti lihtsalt üks halb mälestus ning elu läheb edasi. Et me aga olevikus sööme leiba, mis on valmistatud minevikus külvatud viljast, tasub mõelda, mida me saame praegu ära teha selleks, et hiljem leiba ikka jaguks.