Ülemöödunud nädalal elasin autorallile raja ääres kaasa, ilma et oleksin pidanud kübetki tolmu sisse hingama: Eestis esimest korda asetleidnud WRC etapil oli kehtestatud nõue, et seda pääsevad vaatama vaid need, kel on ninaots maskiga kaetud. Ent see oli alles algus.