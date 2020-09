Hea meel on sellest, et kui «Teeme ära!» algusaastatel koristati lisaks muule autoromusid ja koormate viisi vanu rehve, ehitusjäätmeid ja muud suuremõõtmelist prahti, siis nüüd on metsa alla veetud prügikoorem uudisväärtuslik ning seda ei peeta enam paratamatuks nähtuseks. Ühiskondlik suhtumine on aastatega kõvasti muutunud ning avalikult ja teiste nähes enamik inimesi oma suitsukoni enam maha ei viska. Tahaks loota, et järjest tavalisemaks muutuvad pardakaamerad teevad lõpu ka kombele autoaknast rämpsu maanteepervele visata.