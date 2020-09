Et minu eelmine juukselõikusmasin keeldus pärast pikki kasutusaastaid koostööst, otsustasin interneti avarustest talle asendaja otsida. Väikse eeltöö järel hakkas üks masin silma Eesti internetipoes 20 euro eest. Tutvustuses kinnitati, et see sobib ka juuksuritele. Maksmise järel hõõrusin heameelest käsi: aparaat on odav ja pealekauba hea.