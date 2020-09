Sander Post: meie seis on endiselt okei

Teistes mängudes ei ole mul meeskonnale etteheiteid. Eurovormis Kaljule minimaalse skooriga kaotamine ei ole häbiasi, ka panime väärikalt vastu samuti euromänguks tippvormi ajastanud Paidele. Mis puudutab Legionile 0:2 kaotamist, mis kogukonda ärritas, siis siin tuleb nii meeskonnal kui fännidel endale aru anda ühest asjaolust: see, et meil on tänavu läinud hästi ja see, et meie mängijad on paremad kui kunagi varem, ei tähenda endiselt seda, et meie jaoks oleks olemas kohustuslikke võite. Nii lihtsalt on. Legion ei ole halb meeskond ja kõik, kes jalgpallist midagi jagavad, saavad aru, et nende positsioon tabelis ei vasta nende meeskonna kvaliteedile. Vaadake nende meeskonna nimekirja ja meeste Premium-liiga ning välismaa- ja koondisekogemust …

Võit on preemia kas suurepäraselt korda läinud töö või ennastsalgava võitluse eest, aga kui võitu ei tule, ei tähenda see ikkagi automaatselt seda, et töö on olnud halb või oleks ilma võitluseta alla antud. Viljandis ei saa ega tohi ei mängijad ega fännid võitmisega ära harjuda. See on libe tee ka meist palju suurematele ja tugevamatele klubidele ja nende toetajatele. Meie tugevuseks ja eeliseks teiste Eesti klubide ees on alati olnud kogukonna nii tugev kokkuhoidmine, usk ja toetus mängijatele, eriti rasketel hetkedel, mida teistes klubides harva näeb. Selle eest oleme suutnud tänavu Viljandi inimestele sedasama võidupreemiat maksta. Ja suudame veel. Mina usun kindlalt, et see on nii.

Mingit paanikat ei meeskonnas, minu peas ega klubi kontoris ei ole. Oleme endiselt heas seisus nii meeskonnana kui liigatabelis ning ka toosama Legionile kaotatud mäng ei muuda seda asjaolu.

Küsin nii: kas Flora leeris oli mingit paanikat pärast seda, kui nad meile juulis kaotasid? Ei olnud, ehkki see oli neile absoluutselt ootamatu, isegi alandav. Ja seni ainsaks kaotuseks on see neile jäänudki. Rahu säilitamine on kuldaväärt oskus. Nemad oskasid. Meie oskame ka.

Aga homne mäng Paidega: kui sellele otsa vaadata, on selge, et mitte ühestki otsast ei ole meie ülesanne pausi ajal lihtsamaks muutunud, pigem hoopis vastupidi. Paide täiendas end enne euromänge ülijõuliselt. Nende raskekahurvägi on terve, Muhammed Sanneh ja Siim Luts tagasi. Liitunud Henri Anieri teame me kõik, aga lisaks toodi Hollandist uus ründaja, Deabeas Sekyere. Tema kvaliteeti saime juba näha viimases enne koondisepausi Tammeka vastu peetud kohtumises, kus mees lõi kohe kaks väravat ja viis meeskonna 0:1 kaotusseisust 3:1 võiduni.

Paidel on võimalusi ja raha, jah, et selliseid mehi otsida ja nad Eestisse mängima tuua. Meil sellist raha ega selliseid võimalusi pole. Elu on karm, ega selle pärast nutma jääda ei saa. Meil on omad mehed ja omad tegemised.