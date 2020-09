Kindlasti on lugejate seas neid, kes usuvad siiralt, et inimene on looduse kroon. Võiks ju siinkohal joone tõmmata ja öelda, et neil pole mõtet mu heietusi lugeda. Aga tühja kah, andku minna. Nimelt arvan mina, et oleme liigina sama armastusväärsed kui võõra arbuusi peal tantsu vihtuvad varasügisesed herilased. Jah, ma annan endale aru, et niisugune võrdlus on tolle putuka suhtes ebaaus, aga jäägu see minu südametunnistusele.