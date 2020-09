Mulgikeelne ajaleht hakkab ilmuma vallalehtede vahel

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et mulgikeelse lehe piiratud ja juhuslik levik oli peamine põhjus, miks vallajuhid soovisid seda vallalehtede vahele. „Kuna lehe tiraaž mitmekordistub ja otsepostitusega jõuab see vallaelanike koju, on Mulgimaa piirkond tulevikus väga hästi kaetud. Meile on oluline, et inimesed tunneksid, et kuuluvad ajaloolise Mulgimaa piirkonda, ja et mulgi keel kanduks edasi ka järgnevatele põlvkondadele. Usun, et see on suur edasiminek mulgi keele ja kultuuri levitamisel.”