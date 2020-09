Kuigi veebiuudiseid sirvides sisuturundustekstide otsa komistamine mind just õnnest ruigama ei pane, leian, et oma teenuse või toote reklaamimine on igati mõistlik ja arusaadav tegevus. Kuidagi peab ju potentsiaalselt kliendilt raha kätte saama. Loomulikult tuleb tunda sobilikku sihtrühma ja valida õige vorm tema tähelepanu äratamiseks. No kasutatakse noortele mõeldud kaupa promodes slängi, tühja kah. Korrektne see pole, aga inimene saab vähemalt aru, mida talle öelda tahetakse.