Praegu on võrrandis kaugelt liiga palju muutujaid, et hakata Viljandi huviharidusele tumedat tulevikku kuulutama. Tekib tahtmine tegelda sõnaloomega ja öelda, et meie koviidne elukorraldus selline ongi: viiruse tõttu isiklikule elule seatud piirangud või ametlikud reeglid, viirusest johtuv majanduskriis või ka hirm majanduskriisi ees on ise piisavalt keerukad teemad, et neis on raske orienteeruda ja selgust on vähe ka ekspertidel.