Kohalike valimisteni on jäänud pisut enam kui aasta ning erakonnad on asunud tasapisi mõtlema sellele, kuidas võimupirukast võimalikult suur tükk endale kahmata. Võimu ligi pääsemiseks on palju viise. Üks tuntumaid ja tunnustatumaid meelitajaid on ilmselt Tallinn, kes eakatele mitmesuguseid kingitusi pakkunud. Päris häälte ostmiseks seda muidugi pidada ei saa, aga kaugele sellest ka ei jää.