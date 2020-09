Mõistan, et noored kipuvad ikka tegema seda, mida ei tohi. See on paratamatu ja ehk isegi vajalik elu osa, osa elu õppimisest. Jääb aga mõistetamatuks, kuidas me ühiskonnana saame tolereerida näiteks 40- või 60-aastast, kes tahab seksida 14-aastasega.