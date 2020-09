Linda-Mari Väli: meedia pilk vaatab vale asja

Ükski terve mõistusega inimene endale sellist häiret ise ei valiks, seega pole niisugune käitumine ratsionaalse loogika järgi konkreetse indiviidi vabalt valitud kurjuseavaldus. Tegemist peab olema sundkäitumisega, millel on psühholoogiline põhjus. Enamasti on sellisel juhul tegemist lapse- või noorukieas saadud traumaga, mis on jätnud egole sedavõrd suure jälje, et teatud osa isiksuse arengust peatub ja inimene ei saa päriselt täiskasvanuks. Ka võib selline häire olla nii-öelda looduse poolt kaasa antud. Psühholoogiateadus on esitanud koguni hüpoteese, et pedofiilse käitumishäirega inimestel pole normaalset kontakti aju osaga, mis peaks aitama eristada seksuaaltungi hoolitsusvajadusest.

ÜKSKÕIK KAS selline häire on tekkinud trauma tõttu või on selle taga sünnipärane ebaõnn, kindlasti ei tohiks inimest selle pärast avalikult mõnitada. Ei taha mõeldagi, kui raske on elada inimesena, kel käivad peal ebanormaalsed tungid, kusjuures abi ei paista kusagilt. Ümberringi antakse selgelt mõista, et isegi abi otsimise peale kuulutatakse sind saatanaks ja häbistatakse tõenäoliselt ka avalikult. Selline mulje jääb, kui praegu meedias ja ajalehekommentaariumides toimuvat vaadata.

Ma ei taha sellega öelda, et seksuaalkäitumist puudutava probleemiga ei peaks tegelema. Leian hoopis, et sellega tuleb tegeleda senisest palju põhjalikumalt ja analüütilisemalt. Ohus on ju nii meie lapsed kui kogu ühiskonna moraalne kese, meie väärtushinnangute kindel vundament, mis peab aitama edendavat suunda hoida.

Kindlasti pole sellele probleemile lahenduseks kõnealuste materjalide meediale lekitamine politsei poolt ning ajakirjanduse otsus need avaldada. Kuidas peaks meie lapsi ja ülejäänud ühiskonda aitama see, kui politsei lekitab meediale materjalid, mis paljastavad potentsiaalse pedofiilse võrgustiku uurimise üksikasjad veel enne uurimise lõppu, takistades sellega otseselt edasist uurimist?

LUGEJA ON tolle kohtuprotsessi kajastust lugedes ilmselt juba märganud hoopis suuremaid ohte kui ühe konkreetse vestluse katkendite lubatavuse või mittelubatavuse üle otsustamine. Postimehes Helme juhtumit käsitleva artikli viimasest lõigust loeme järgmist šokeerivat tõsiasja (seejuures ei pealkirjas ega artikli põhisisus ole nendest olulistest «detailidest» õhkagi): ««Kahe kuu pikkuse veebioperatsiooni tulemusena on mitmeid kriminaalasju. Üle kümne juhtumi. Helme juhtum on üks paljude seast,» ütleb [vanemprokurör Andra] Silla. Tema sõnul oli Helme ja Marleeni vestluse stiil sarnane teiste ahvatlejate omaga. «Mõni on otsekohesem, mõni vähem. Selline vestlus, kus lapsele räägitakse, et tal on tuttavaid, kes on lastega seksinud, ja et see on normaalne – see on võrdlemisi levinud. Eesmärk on ju tekitada lapses huvi. Ükskõik mis vormis.»» («Tere! Mis nii noore neiu siia toob?», Postimees, Sander Punamäe, 29. august).