Mitte ainult vallad. Perearstide puudus kimbutab ka suuremaid asulaid ja lausa tõmbekeskuseid. Endale sobivas kodulähedases asukohas perearsti leidmine on üsna keeruline isegi pealinnas, rääkimata siis näiteks Viljandist või Pärnust. Perearstide nimekirjad on tihedasti täis, sest perearstide hulk on maakonnas aja jooksul vähenenud. Terviseameti esindaja väide, et maakonnas pole ühtegi arstita praksist, on kahtlemata õige, aga märkida tuleb siinkohal asjaolu, et nii mõnelgi juhul on viimastel aastatel pärast mitut luhtunud konkurssi otsustatud praksised kaotada ning patsiendid on jagatud teiste arstide vahel. See aga on kaasa toonud arstiabi kaugenemise.