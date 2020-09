Pärast seda, kui Karksi-Nuias läks üks kahest perearstist pensionile, on terviseametil uue arsti leidmiseks kaks konkurssi läbi kukkunud. Praegu käimasoleva konkursi tähtaeg on 10. september ning kui ka see ebaõnnestub, on vald taas lõhkise küna ees.