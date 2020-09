Viljandi haiglas pääseb rohkem patsiente sisehaiguste arsti vastuvõtule

Viljandi haigla teatas, et edaspidi laiendatakse sisehaiguste arstide vastuvõttude arvu.

Viljandi haigla teatel alustavad alates 10. septembrist sisearsti ambulatoorsete vastuvõttudega lisaks Heldi Ainjärvele sisehaiguste osakonna arstid Marika Niinemets ja Margus Põder, kes enne tegutsesid üksnes statsionaarse ravi poolel. Patsiendi jaoks tähendab see seda, et sisearsti ambulatoorseid vastuvõttude on edaspidi rohkem.