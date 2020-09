«1. septembril murdis kass Egiptuses Marsa Matrouhi linnast 5 kilomeetri kaugusel mets-lehelinnu (Phylloscopus sibilatrix) rõngaga ESTONIA MATSALU XE6087. See lind sai rõnga 17. augustil 2019 Tääksi külas Viljandimaal ning on ühtlasi ka üliharuldane rõngastatud mets-lehelind, kes on leitud väljaspool Eestit,» kirjutas ta.