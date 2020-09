Kuidas on võimalik, et sadat inimest päevas teenindav tivoli ei tohi praegu koroonata püsivas Viljandis uksi lahti teha, aga 16 000 pealtvaatajat kokkutoov «Rally Estonia» võib alata? Lapsevanemad ei suuda mõista, millal on laps kooli või lasteaeda saatmiseks piisavalt terve. Kas külma ilmaga vesiseks minema kippuv ninaalune on haigustunnus või meie kliimas midagi iseenesestmõistetavat? Kes maksab, kui ema või isa peab talvel neli kuud lapse vesise nina pärast haiguslehel olema? Kes ütleb, millal on laps terveks saanud? Miks võisid pubid ja baarid kevadel kas või öö läbi pidutsejaid võõrustada, aga ­ööklubi nime all uksi avada ei tohtinud?