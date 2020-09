Lisandus 15 uut koroonaviiruse juhtu, nakkuskordaja langes veidi

Harjumaale ööpäevaga lisandunud seitsmest uuest haigusjuhust kaks on sisse toodud välisriigist (ühel juhul Euroopa Liidust ja ühel juhul Venemaalt), ühel juhul on viirus saadud tuttavalt. Üks uus juhtum on seotud Vene Teatriga ja teater sulges seetõttu vähemalt nädalaks oma uksed. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Neljast positiivse proovi andnud välismaalasest üks on seotud spordiüritusega Ironman. See inimene viibib isolatsioonis.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet. Nii Ülemiste City kui Nõmme Kalju koldega on praegu seotud kaheksa haigusjuhtu ning saunapeo koldega kuus juhtu. Vene Teatri koldega on seotud kuus haigusjuhtu (tööl ja pereringis nakatumine kokku).

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel üle 500 inimese.

Kaks Ida-Virumaa haigusjuhtu on seotud nakatumisega pereringis.

Kõik koroonaviiruse proovid, mis on võetud Lõuna-Eestis peetava WRC-ralli etapiga seotud inimestelt, on osutunud negatiivseks.