Lätis pole viiruse teine laine veel vahutama hakanud ning sealne nakkuskordaja on üsna väike. Eile lisandus riiki ainult neli uut nakatunut ja on mõistetav, et lätlased püüavad kollete tekkimist vältida. See, et nüüd oleme ka meie ohtlikeks lahterdatud, on meile üsna mõru pill alla neelata. Välisministeeriumi soov, et esiteks Balti mull alles jääks ja karantiininõue ei laieneks nendele eestlastele, kes Lätis tööl käivad, on ühest küljest mõistetav: iga riik seisab oma kodanike heaolu eest. Mõeldes aga kevad ja suvi otsa kestnud valitsuse ja põllumeeste vägikaikaveole välistööjõu riiki lubamise pärast, on asjal kerge silmakirjalikkuse hõng juures. Samas tuleb tunnistada, et kui inimesed töötavad Lätis niimoodi, et jõuavad õhtuks tagasi koju, on see hall ala. Lisaks ei keela Läti esialgsetel andmetel võõrtööjõudu (meid), vaid nõuab karantiini – kohapeal olijad koju tagasi minema ei pea. Asi seegi.