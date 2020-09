Üürimaja kerkib tühjale platsile, kus suvise laada ajal on ponid lapsi sõidutanud ja kaupmehed oma asju müünud. FOTO: Marko Saarm

Kogukonnamaja on Võhma viimase linnapea Anneli Siimussaare idee, aga nagu ütles Põhja-Sakala valla ehitus­spetsialist Avo Põder, on see jäänud veidi venima.