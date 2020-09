Bussijaamadest on ilmselt kõigile tuttavad silmi vesiseks võtvalt kirbe lõhnaga tegelased, kes ajavad inimestele udujuttu, kuidas neil on paar eurot piletist puudu ja lapsed kodus ootavad. Ehk leidub peremehel taskupõhjas mõni mündike? Mõnel leidubki. Õngeminejaid on ilmselt siiski vähe, enamasti loodetakse tüütust tegelasest lahti saada või on hinges kaastunnegi.