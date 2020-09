Meefestivali korraldaja, Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja Leana Liivson tõdes, et viirusohu tõttu on laata korraldada mõnevõrra keerulisem kui muidu. Näiteks on kõik müüjad õues ning ruumis järgitakse 50 protsendi täitumuse nõuet ja muid kehtestatud reegleid.