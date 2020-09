Viljandi poistekoor saab tuleva aasta 20. jaanuaril viieaastaseks. Selle aja jooksul on koori tegevusest lühemat või pikemat aega osa võtnud 59 poissi ning loodame, et poistekoori kui eriliselt kauni instrumendi kõla on pakkunud rõõmu paljudele viljandlastele.