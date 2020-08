Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) juhatuse esimees Aigar Kallas ütles 29. juuli Postimehes, et riigile kuulub miljon hektarit metsamaad, millest kolmandik on kaitse all ja ülejäänud kaht kolmandikku võib ka majandada. «Meie tegutseme põhimõttel, et igal pool, kus mets on küpseks saanud, lõikame selle maha ja paneme uue kasvama,» lausus ta.