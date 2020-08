Kristi Kangilaski avaldas kolmanda raamatu

«Selline sildistamine võib luua hea pinnase igat tüüpi vägivallaks. Usun, et kui arutada lapsega juba varakult inimeste kommete, kultuuride ja eelistuste erisuse üle ilma hinnanguid andmata, on tõenäoline, et temast kasvab tolerantne ja salliv täiskasvanu, mis on hea eeldus õnnelikuks toimetulekuks meie kirevas maailmas. Mõista pole alati lihtne ja võib-olla mõnikord me ei saagi teisest inimesest või kultuurist lõpuni aru, aga ma usun, et kui vaadata südamega, siis leiab tee, kuidas endale harjumatuga rahu teha,» lisab autor.