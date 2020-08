Muuseumiöö kohvikupidaja: vihm on meie edu pant

Heategevusorganisatsiooni Lions-klubi juhatuse liige Andres Mägi on Räime ja Rabarberi kapten ning juhatab ligi kümneliikmelise meeskonna tööd neljandat aastat. «Meil on iga kord hästi läinud, sest kogume kohvikuga raha heategevuseks,» ütleb ta ning lisab: «Meie edu võti on halb ilm ja laisad perenaised, kes ei taha kodus kala praadida.»