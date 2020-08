Jah, raha üle kurtmine on tavaline, aga paljud kurtjad teevad seda siiski suhtelises mugavuses ning see on tihtipeale niisama, moe pärast. Napib teist, päris sularahas uut autot ei osta, aga toidupoes hinda ei vaata, väljas söömiseks valitakse koht isu, mitte hinna järgi ning sisustuskaubamajas on peamine mure see, et enamik müüdavaid asju on koledad, mitte kallid. On ka muidugi palju neid, kes väga ei kurda, suruvad lihtsalt hambad risti, loevadki oma eurosid ja valivad poes väga, väga hoolega.